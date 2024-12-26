Erzurum’da jandarma ekipleri devriye faaliyeti sırasında bitkin halde buldukları kartala sahip çıktı.

Erzurum İl Jandarma .Komutanlığı Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Mahallesi’nde icra edilen devriye faaliyeti esnasında karlı arazi üzerinde bitkin vaziyette kartal buldu. Kartal, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Tim Komutanlığınca koruma altına alındı. Daha sonra tedavisinin yapılması ve doğaya tekrar kazandırılması maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.