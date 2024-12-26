Düzce’de şarjda bırakılan matkap bomba gibi patladı. Dumanların yükseldiği yangında işletmede maddi hasar oluştu.

Olay Fatih Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre oto elektrik firmasında şarjda unutulan matkap bomba gibi patladı. Patlamanın ardından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu esnada çevredeki esnaflar yangın tüpleri ile olaya müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile dumanlar kontrol altına alınırken, patlamanın şarjda unutulan matkabın patlamasından kaynaklandığı belirlendi. Olayda işletmede maddi hasar meydana geldi.