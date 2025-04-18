Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından Bağ Bahçe Çiçek Konferansları serisi kapsamında düzenlenen "Bitki Çizim Atölyesi" etkinliği, Botanik Bahçesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sanatçılar Kseniia Krokhaleva, Ayfer Banaz ve Elif Demir’in gerçekleştirdiği atölye çalışmasına; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Necmi Aksoy, Prof. Dr. Açelya B. Gönüllü, Prof. Dr. Engin Eroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan atölye çalışmasında öğrencilere eşlik etti.

Bilimsel bitki ressamlığı, fırça, boya ve kağıt seçimi, sulu boya ve karakalem teknikleri, ölçeklendirme, kağıtların ve çizilen eserlerin saklanma şartları gibi konulara değinilen çalışmada konuşan ressamlar, "Özellikle bir bitkinin bütün anatomik yapısını resmetmek istediğimizde mikroskopla bakarak ve büyüterek çizebiliyoruz. Fotoğraftan bunu yakalamak ve ölçeklendirmek çok zor. Bu işi yaparken çalışma alanımız çok temiz olmalı, odamızda kullandığımız ışık bile renkleri farklı gösterebiliyor. Buna dikkat etmeliyiz. Asla kağıt yüzeyine yağlı ellerimizi sürmemeli ve çalışma masamızda asla içecek bulundurmamalıyız. Çok titiz ve sabırlı olmalıyız" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Atölye çalışmasının başlangıcında ve sonunda Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan öğrencilere bitki ve ağaçların anatomik yapısı ve mitolojisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.