İncirliova Belediyesi bir dönem başkanlık makam aracı olarak da kullanılan 1955 model cipi tamir ettirerek zabıta aracı olarak kullanılmak üzere yeniden hizmete kazandırdı.

Üretildiği ilk yıllarda İncirliova’nın 1950 - 1957 ve 1968 - 1973 yıllarında iki dönem belediye başkanlığını yapan Ali İrfan Aksoy’un makam aracı olarak da kullandığı bilinen 1955 model cip, İncirliova Belediyesi tarafından gerekli bakımları yaptırılarak tamir edildi. Adeta yeni gibi olan cip bundan sonra İncirliova Zabıta Müdürlüğü tarafından zabıta aracı olarak hizmet verecek. Yenilendikten sonra İncirliova Belediyesi önüne getirilen cip şimdiden vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı. 1955 model cipin önünde birçok vatandaş hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medya paylaşımlarında yer verdi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya 69 yıllık geçmişi bulunan ve yeniden hizmet vermeye başlayan araca ilişkin, “Bundan uzun yıllar önce ilçemize hizmet vermiş olan 1955 model cipimizi, gerekli tüm bakım ve tamiratlarını yaptırarak yeniden ilçemize hizmet vermeye hazır hale getirdik. İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze tahsis ettiğimiz aracımız, zabıta aracı olarak umuyorum daha uzun yıllar yeniden vatandaşlarımıza hizmet edecek. İlçemizin maddi, manevi her bir değerine sahip çıkıyoruz. Nostaljik görüntüsü ile ilgi çeken baba yadigârı aracımızın yenilenmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.