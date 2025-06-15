Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, çocukların sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Etkileşim ve İletişim Odası hizmete açıldı.

“Bir Oda Bir Dünya” sloganıyla hayata geçirilen projeyle, çocuklara özel olarak tasarlanan bu alan; güvenli, sıcak ve geliştirici bir ortam sunuyor.

Projeye anlamlı bir katkı ise Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, hazırladıkları sosyal sorumluluk çalışmalarıyla hem çocukların dünyasına dokundu hem de toplumsal farkındalık adına önemli bir adım attı.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü , projeye verdikleri destek dolayısıyla öğrencilere teşekkür ederek , toplumsal duyarlılıkla yürütülen bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.

“Bir Oda Bir Dünya” projesiyle birlikte çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek, duygusal ifade alanları oluşturmak ve güvenli iletişim ortamları kurmak hedefleniyor. Etkileşim ve İletişim Odası’nın, Isparta’daki çocuk hizmetleri alanında örnek bir uygulama olması bekleniyor.