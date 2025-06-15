Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Dün, ilçenin Melik Ahmet Caddesi üzerinde seyir halinde olan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zeynep Asel K, yola girip dönüşünü almaya çalışan otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar motosikletin kask kamerasına yansıdı.

Zeynep Asel, iki yıldır motosiklet kullandığını, Batman’da çalıştığını ve memleketi Diyarbakır’da gezmeye geldiğini söyledi. Zeynep Asel, "Ağabey dönüşünü almak isterken beni fark etmedi. Durmaya çalıştım, ama duramadım. Arabayla çarpıştığımızda kaputun üstüne düştüm. 1-2 saniye kendime gelmeye çalıştım. O anki şok ile ağabeye sinirle bağırdım. Kendisinden özür de diliyorum. Şikayetçi olmadım, o da şikayetçi olmadı. Konuyu bu şekilde kapattık. Bizim için üzücü, ama acı bir tecrübe oldu" dedi.