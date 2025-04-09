Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın’da, ikamet izni alan toplam 9 bin 443 yabancı yaşarken, son 1 ayda 158 kişi ikametini Aydın’dan aldırdı.

Ünlü Tarihçi Heredot’un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege’ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

6 Mart 2025 verilerine göre 9 bin 601 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 3 Nisan 2025 verilerine göre 9 bin 443 oldu. Bir ay içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 1,5 oranında azalma yaşanırken, toplam 158 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın’dan aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 3 Nisan 2025 verilerine göre toplam 1 milyon 84 bin 501 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Aydın’da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası’nda yaşadığı öğrenilirken yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi. Ayrıca son bir ayda ikametini Aydın’dan aldıranların arasında İngiliz uyruklu vatandaşlar ilk sırada yer aldı.

Geçici Koruma statüsünde Aydın’da yaşayan Suriyelilerin sayısı 6 Mart 2025 tarihinde 7 bin 957 olurken, son bir ayda sayı yüzde 0,37 oranında azalarak 3 Nisan 2025 tarihinde 7 bin 927 oldu. 1 milyon 165 bin 943 nüfuslu Aydın’daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,68 oldu.