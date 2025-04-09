Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’na gelen 17 yaşındaki genci tekme, tokat ve muşta ile dövüp, cep telefonu ve parasını almaya çalışan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 3’ü de ev hapsi cezası aldı.

Olay, 6 Nisan’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Portakal Çiçeği Karnavalı’na gelen Suriye uyruklu Z.İ.A. (17) telefonunu ve parasını almaya çalışan 4 kişinin saldırısına uğradı. U.K. (19), B.K. (16), M.K. (16) ve S.S. (17) para ile telefonu alamayınca Z.İ.A.’yı tekme, tokat ve muştayla dövdüler. Saldırı anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada 4 şüpheli kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüphelilerden U.K.’nin kasten yaralama ve hırsızlıktan, M.K.’nin ise kasten yaralamadan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan U.K., dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan B.K., M.K. ve S.S. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli ev hapsi cezası aldı.

Olayla ilgili Valilikten yapılan açıklamada da şüphelilerin yakalanıp gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirilmişti.