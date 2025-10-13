Bingöl’de son günlerde etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Mevsimin ilk karı, başta Karlıova’nın köylerini olmak üzere yaylaları beyaza bürüdü.

Bingöl genelinde gece boyunca yağmur etkili olurken hava sıcaklıkların gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altına düştü. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde ise kar yağışı kendini gösterdi. Başta Karlıova ilçesinin köyleri olmak üzere kent genelindeki birçok köy ve yayla beyaza büründü. Bu durum bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.