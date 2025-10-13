Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda cep telefonu aparat ve aksesuarı ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Birecik ilçesinde eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında işletme ruhsatı bulunmayan bir iş yerinde yapılan aramalarda; 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 417 adet gümrük kaçağı telefon geliştirici aparat ve aksesuar, 397 adet gümrük kaçağı kulaklık, 329 adet gümrük kaçağı şarj aleti ve adaptör, 201 adet gümrük kaçağı flaş bellek, 198 adet gümrük kaçağı şarj ve veri kablosu, 114 adet gümrük kaçağı powerbank, 42 adet gümrük kaçağı araç şarj kiti, 35 adet gümrük kaçağı hoparlör ve ses sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.