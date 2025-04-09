Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir anda bastıran dolu hayatı felç etti. Gün bir anda geceye dönerken, dolu nedeni ile birçok aracın camı kırıldı, kaportalarında göçme meydana geldi.

Karlıova ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan dolu, gündüzü geceye çevirdi. Yaklaşık 20 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Meteorolojinin uyarısını yaptığı dolu yağışının etkili olduğu ilçede park halindeki otomobillerin camı kırılırken, kaportalarında ise göçükler meydana geldi. Özellikle tarım arazilerinde zarara yol açan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, üreticileri tedirgin etti.

Yetkililer, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.