Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinde ’61’inci Kütüphane Haftası’ kapsamında düzenlenen "Üreten bir Türkiye için 81 ilde kitap okuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

"Üreten Bir Türkiye" temasıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte katılımcıların kitaplarla buluşarak bilgi edindiğine dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, kitap okumanın bireysel ve toplumsal gelişim açısından taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı: "İnsan okuyarak kendini geliştirip var eder. Fakat biz maalesef okuma değil, izleme çağındayız. Okumak bir eylemken, izlemek maruz kalmaktır. İzlediklerimiz farkında olmadan zihinlerimize kazınır. Oysa okuduklarımızı değerlendirerek ve farkında olarak tercih ediyoruzdur. Okumanın kontrolü her zaman ellerimizdedir. İzlediklerimizi de seçtiğimizi düşünüyoruz. Halbuki günümüzde durum pek de öyle değildir. Üstelik yeni sosyal medya alanlarındaki hız maalesef dikkatimizi de olumsuz etkilemektedir. Okumak kişiyi besleyip geliştiren bir eylemdir."

"Okumak bir tohum atmak eylemidir"

Rektör Adıgüzel sözlerine şöyle devam etti: "Okumak bir tohum atmak eylemidir. Ektiğiniz tohumlar sizden sonraki nesiller için de bereketli ekinler kazandırır. Ben bir iletişimci olarak elbette izleme eylemine de oldukça değer veriyorum. İletişimin gücü sizin elinizde oldukça güçtür ve bu gücü sağlamak için iletişim kontrolü elimizde olmalıdır. Daha fazla okumalı ve paylaşmalıyız. Böylece bu güç artacaktır. Sözel ve yazılı iletişime her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Üniversite olarak yapmayı hedeflediğimiz en temel şey, eleştirel düşünmeyi öğretmektir. Yapay zekâ pek çok işi yapabilirken karar verme noktasında etik değerlerimiz olmalıdır. Yunus Emre’nin vuruculuğunu hangi yapay zekâ tam olarak verebilir? Yunus Emre’yi ancak okuyarak öğrenip öğretebiliriz. Onun da kıymetli dizelerinde dediği gibi ’İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır’. Kutsal kitabımızdaki ilk emir de okumaktır. Dolayısıyla zengin kütüphanemizi gerektiği gibi değerlendirerek okumak eylemine gerektiği özenle yaklaşmalıyız."

Kitap okuma etkinliğinde Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinden en fazla ödünç kitap alan üç personel ve üç öğrenciye Rektör Adıgüzel tarafından hediye takdim edildi. Etkinlik Rektör Adıgüzel tarafından Merkez Kütüphanede öğrencilere kitap armağan edilmesi ile sona erdi.