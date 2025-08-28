Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, şüpheli 3 şahsın Muş’a hafriyat kamyonu ile uyuşturucu madde almaya gidecekleri bilgisi alındı. Ardından Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bahse konu kamyon bilgisi verildi. İlçe PTS’den giriş yaptığı tespit edilen araç durduruldu ve yapılan aramada 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Ardından işyeri aramasında; 1 adet ak47 şarjörü, 2 adet kurusıkı tabanca, 44 adet 9x19 mm. fişek, 2 adet 7.6517 mm. fişek, 1 adet 9 mm. tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 6 adet ses gaz fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında idari ve adli işlemler yapıldığı bildirildi.