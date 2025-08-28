Talas Belediyespor altyapısından yetişerek Galatasaray’a transfer olan genç futbolcular Muhammet Mustafa Cingöz ve Mehmet Emin Dabaz, aileleriyle birlikte Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Talas Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, idari koordinatör Halil Aslan ve kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette genç yetenekler, üzerinde 38 numaranın yer aldığı Galatasaray formalarını Başkan Yalçın’a hediye ederek teşekkürlerini sundu. Başkan Mustafa Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi;

"Yıldızlar geçidimiz devam ediyor. Gençlerimizin ülkemizin en büyük kulüplerinde forma giymesi bizleri gururlandırıyor. Muhammet Mustafa ve Mehmet Emin’i gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum. Bu başarıda emeği geçen kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize ve fedakâr velilerimize de teşekkür ediyorum."

Başkan Yalçın, 5 yıl önce Sporcu Fabrikası adı altında oluşturulan projenin meyvelerini almaya devam ettiklerini belirterek, "270’i lisanslı 450 oyuncumuz bulunuyor. Türk futboluna ne kadar emek versek azdır. Bizim için bu yurtdışına gidecek imkanların ülkemizde kalmasını sağlayacak bir çalışma. Bizden transfer olan evlatlarımıza başarılar diliyorum. Nice büyük takımlarda dünya yıldızları arasında olmalarını ümit ediyorum" dedi. Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, Başkan Yalçın’ın altyapıya yaptığı yatırımlardan övgüyle bahsederek; "U14, U15 ve U19 olmak üzere 3 Türkiye şampiyonluğumuz var. Kayseri şampiyonluklarımız var. U17 Türkiye dördüncülüğümüz var. Biz, Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor ve Kayserisporumuz’a altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularımızı transfer etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah devamı gelecek" ifadelerini kullandı. İdari koordinatör Halil Aslan ise amaçlarının Talas’ın ve Kayseri’nin gençliğine hizmet etmek olduğunu kaydederek desteklerinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Gençlerden başkana teşekkür

Galatasaray’a transfer olan genç yeteneklerden Mehmet Emin Dabaz, çok gururlu olduğunu anlatarak; "Talas Belediyespor’da 5 yıldır oynuyordum. Buradan Galatasaray’a transfer olmak çok gurur verici. Üzerimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Bir başka yetenek Muhammed Mustafa Cingöz de 3 yıldır Talas Belediyespor formasını giydiğinin altını çizerek, "Burada iki kez Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Hocalarıma, aileme ve Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Talas Belediyespor’un altyapısından yetişen sporcuların üst liglere transferleri, ilçenin spordaki yükselişini ve marka değerini bir kez daha gözler önüne serdi.