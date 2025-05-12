Bingöl’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timlerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3.30 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe olarak tabir edilen cam aparat, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçası, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 675 lira ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.