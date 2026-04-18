TFF 3. Lig 2. Grup 30. haftasında 12 Bingölspor, sahasında Silifke Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Oğuzhan Demir, Hakan Balkan, Hasan Ata
12 Bingölspor: Muhammet Can Tuncer (Oğuzhan Çelik dk. 62) , Buğrahan Karslı, Muhammed Raşit Şahingöz, Osman Şahin, Berk Ali izam, Yusuf Efe Saydam, Muhammed Altunbay (Mustafa Altunbay dk. 82), Berkcan Aytaç (Kenan Güç dk. 82), Mustafa Eren Damar (Halil İbrahim Sevinç dk. 46), Melih Alcu, Mehmet Fuat Gölbaşı (Batuhan Kara dk. 72)
Silifke Belediye Spor: Emirhan Özçelik, Gülcan Gözüm (Uğur Ahmet Özder dk. 76), Yasin Reis, Cihan Canpolat, Mehmet Aytemiz (Özgür Ortaç dk. 76), İlkay İşler, Vural Akkurt (Süleyman Kadir Sarı dk. 82), Mehmet Sacit Yolcu (Muharrem Çizgili dk. 52), Ali Yahya Bilgin, Yusuf Yiğit Ünal, Okan Toprak
Gol: Cihan Canpolat (dk. 20) (Silifke Belediye Spor), Berk Ali Nizam (dk. 77) (12 Bingölspor)
Sarı kartlar: Mustafa Eren Daman, Berk Ali Nizam, Muhammed Altunbay (12 Bingölspor), Gürcan Gözüm (Silifke Belediye spor)