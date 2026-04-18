TFF 3. Lig 2. Grup şampiyonu olan 12 Bingölspor, kupasını ligin son maçında kendi sahasında kaldırdı.

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan 12 Bingölspor, son hafta maçının öncesinde düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Kupa töreninde futbolcular ve taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Kutlama programına Bingöl Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kulüp Başkanı Mehmet Engin Özturan da katıldı. Protokol üyeleri futbolcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öte yandan 12 Bingölspor kulüp yönetimi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylardan dolayı portatif tribünü öğretmenler ve öğrencilere ayırdı. Kulüp Başkanı Mehmet Engin Özturan yaptığı açıklamada, yaşanan acı olaylar nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını sınırlı tuttuklarını belirterek, 'Ülkemizde yaşananlardan dolayı farkındalık oluşturmak istedik. Anneler ağlarken bizler sevinemedik. Bu nedenle kutlamaları iptal ettik. Bugün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için tribün ayırdık, onlara atkı ve bayrak hediye ettik. Bir nebze de olsa onların acısını paylaşmak istedik' dedi.

30 yıl sonra gelen 3. lig şampiyonluğun önemine de değinen Özturan, 'Bugünlere gelerek ikinci kupamızı kazandık. Bu başarıyı tüm Bingöl'e armağan ediyorum. Fakat 30 yıl sonra bu kupa gelmişken tribünlerin dolu olması gerekirdi. Buna rağmen herkese teşekkür ediyorum, emeğim herkese helal olsun' diye konuştu.