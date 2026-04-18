Trendyol Süper Lig 30. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Rivas'ın pasında ceza yayı içinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Agyei'nin dönerek vuruşunda kaleci Lis sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
3. dakikada sağ taraftan atak geliştiren Göztepe'de Efkan ile paslaşmasının ardından ceza sahası içine giren Janderson çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat yan hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem Ali Yılmaz golü verdi.
7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rivas'ın dar açıdan sert vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada Rivas'ın pasında topla buluşan ve ceza sahası içine yönelen Agyei'nin ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
34. dakikada savunma arkasına sarkan Agyei, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lis'in ayaklarıyla dokunduğu meşin yuvarlak kale çizgisi önünde kaldı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ali Yılmaz, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Joseph Nonge Boende, Cafumana Show, Habib Ali Keita, Rigoberto Rivas, Tayfur Bingöl, Daniel Agyei
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Karol Linetty, Furkan Gedik, Ahmet Sagat, Deniz Ceylan, Darko Churlinov, Serdar Dursun, Mahamadou Sissoho, Samet Yalçın, Muhammed Efe Küçük
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Arda Okan Kurtulan dk. 25), Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Amin Cherni, Efkan Bekiroğlu, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, Musah Mohammed, Alexis Antunes, Filip Krastev, Guilherme, Jeferson, Uğur Kaan Yıldız
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Janderson (dk. 3) (Göztepe)
Sarı kartlar: Janderson, Arda Okan Kurtulan (Göztepe)