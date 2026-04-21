Bingöl'ün Adaklı ilçesinde öğrenci ve velilere yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Adaklı ilçesinde öğrenci ve velilere yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Karaçubuk İlkokulu ve Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen program, Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlendi. Eğitime, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile SSM Şube Müdürlükleri personelleri katıldı.

Program kapsamında öğrenci ve velilere; okullarda şiddet olaylarının önlenmesi, aile içi şiddetle mücadele, eğitim kurumlarında alınması gereken tedbirler ve ebeveyn sorumlulukları konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca internet ve sosyal medyanın doğru ve bilinçli kullanımı hakkında da farkındalık oluşturuldu. Yetkililer, verilen eğitimlerle toplumda bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini belirtirken, katılımcıların programa yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.