Bingöl’de şubat ayında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan 20 bin 998 çağrıdan 6 bin 15’inin vakaya dönüştüğü kaydedildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, şubat ayı içerisinde 112’ye gelen çağrılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Usta, "112 Acil Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızın zor anlarında 7-24 kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Şubat ayı içerisinde 112 acil çağrı merkezimize 20 bin 998 çağrı ulaşmıştır. Vakaya dönüşen çağrı adedi 6 bin 15, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 14 bin 983. Vakaya dönüşen çağrı oranı yüzde 29, vakaya dönüşmeyen çağrı oran ise yüzde 71. Çağrıların kurumsal dağılımı çağrı karşılama personeli tarafından sonlandırılan, vakaya dönüşmeyen gereksiz çağrı adedi 11 bin 209, sağlık 5 bin 686, emniyet 3 bin 155, jandarma 432, itfaiye 263, AFAD 235, orman 18 çağrı. 112 acil durumlarda en hızlı şekilde yardım alabileceğiniz çağrı hattıdır. Gereksiz yere yapılan aramalar, gerçek acil durumları geciktirebilir. Lütfen 112’yi sadece acil durumlar için arayalım. Her saniye önemli, her çağrı bir hayat kurtarabilir’’ dedi.