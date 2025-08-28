Bingöl’de yapılacak 8 derslikli özel eğitim okulunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bingöl’de hayırsever iş insanı Yusuf Korkmaz tarafından yapılacak 8 derslikli özel eğitim okulunun temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Bingöl Valisi Dr. Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Cintay katıldı. Yusuf Korkmaz, okulun 30 Aralık’ta tamamlanarak teslim edileceğini ifade etti.

Vali Usta, "6 Şubat depremlerinden sonra Bingöl’de çalışma yaptık. Yaklaşık 44 binamız ağır ve orta hasarlı seviyesindeydi. Burada bir yol ayrımındaydık. Ya bunları görmezden gelip eğitime devam edecektik ya da çocuklarımızın güvenliği için daha önceki acıları yaşamamak için bunları ortadan kaldırarak daha konforlu ve güvenli binalar seçecektik. Biz ikinciyi seçtik. Çocuklarımızın güvenliği için 44 okulumuzu yıktık. 2024-25 yıllarında 16 tane okulumuz yatırım programına girdi. Bunları devletimiz mutlaka yapacaktı. Hayırsever iş insanlarımız ile istişarelerde bulunduk ve konuştuk. Hayırsever insanlarımızı isim karşılığında protokolle bu okulları yapmaya teşvik ettik. Bizi kırmadılar, şu ana kadar 15 tane eğitim kurumuyla ilgili görüşmeler yaptık. 9 okulun protokolünü imzaladık. Bunlardan biri Yusuf Korkmaz’dı. Onla da görüştük. O da kendince özel bir şey yapmak istedi. Özel eğitim okulu ilin ihtiyacı olan bir kurumdu. Onu kendisi üstlendi" dedi.