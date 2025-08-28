Mersin’de faaliyet gösteren TÜİOSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla tarihi bir dönüşüme imza attı.Daha önce ’Tarım Ürünleri İşleme İhtisas OSB’ olarak bilinen bölge, artık ’TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ adıyla yoluna devam edecek.

TÜİOSB’nin yeni kimliğiyle birlikte sadece tarımsal üretim yapan firmaların değil, Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun üretim yapacak tüm sektörlerin bölgede yatırım yapabilmesinin önü açıldı.

"Yeşil ve dijital tüm sektörlere kapımız açık"

Yatırımcılarla bir araya gelen TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, firmalara, hem bu tarihi adım hem de bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak, yeşil, dijital, ihracatçı ve Avrupa Yeşil Mutabakat kriterlerini karşılayan tüm sektörlere kapılarını açtıklarını ifade eden Akyürek Balta,"Altyapı inşaatlarında sona yaklaştık. Firmalarımıza, yatırım aşamalarında maliyetlerini düşürecek çok önemli avantajlar sağlıyoruz" dedi.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, üçüz dönüşümü hedeflediklerini de anlatan Akyürek Balta, bu sayede ekonomik ve sosyal refahı etkileyen bir organize sanayi bölgesi olarak faaliyet göstereceklerini söyledi. Endüstri 4.0 felsefesiyle hareket eden TÜİOSB’nin, Türkiye’nin ‘yeşil doğan’ ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Akyürek Balta, "Üçüz dönüşümü hedefliyoruz. Kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplar için projeler hazırlıyoruz. Bu sayede sadece ekonomik değil, sosyal refahı da artıran bir OSB olacağız" ifadelerini kullandı.

Yatırımcıya maliyet ve zaman avantajı

Altyapı ve lojistik konusunda titiz bir seçim yaptıklarını dile getiren Akyürek Balta, enerji nakil hatları ve hücre sistemlerinin alanında uzman bir firma tarafından sağlanacağını, tüm elektrik altyapısının kontrolünü üstlenecek SCADA Sisteminin de yine aynı firma tarafından kurulacağını kaydetti.Yatırımcıların inşaat sürecinde maliyet ve zaman avantajı elde etmesi için TÜİOSB içerisinde beton üretim ve pazarlama firmasına yer tahsisi yaptıklarını ifade eden Akyürek Balta, "Böylece beton ikmali için en uzak mesafe 10 dakikaya düşüyor"dedi.

2026 yılının ilk aylarında altyapı sürecini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Akyürek Balta, "Şu anda ruhsat süreçlerini tamamlayan pek çok firmamız var. Hatta bazıları inşaata başladı" diye konuştu.

Vali Toros’tan destek

Toplantının ardından yatırımcılara hitap eden Mersin Valisi Atilla Toros, TÜİOSB’nin hem bölge hem de ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Başkan Gül Akyürek Balta ise Vali Toros’un desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek teşekkür etti.

Toplantıya TÜİOSB Başkan Vekili Armağan Öner, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulhamit İzol ve Nil Ece Yamanyılmaz, Bölge Müdürü Ebru Karalar Akdeniz de katıldı.