Yalova Teknopark, yerli, yeşil, yenilikçi ve yüksek teknolojili üretim anlayışıyla 2025 güz döneminde resmen kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi iştiraki olan ve Yalova Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Yalova Teknopark A.Ş., sanayi-üniversite entegrasyonunu güçlendirerek bölgenin teknoloji ve inovasyon üssü olmayı hedefliyor.

28 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sınırları 17 bin 879,97 metrekare açık alana genişleyen Yalova Teknopark, ilk etapta inşaatı tamamlanan 5 bin metrekarelik alanda 83 firmaya Ar-Ge, girişimcilik ve prototipleme çalışmalarında ev sahipliği yapacak.

Sanayi-sanayi eşleşmeleri, ticarileştirme ve teknoloji transferi gibi alanlarda aktif rol üstlenecek olan Yalova Teknopark, sadece üretime değil, aynı zamanda katma değerli projelerin gelişmesine de zemin hazırlayacak.

Bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak proje hakkında detaylı bilgi ve başvurular için Yalova Teknopark’ın resmi web sitesi ziyaret edilebilecek.