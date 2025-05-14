Bingöl’ün Karlıova ilçesinde mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 santim yağan kar nedeni ile birçok araç yolda kaldı.

Türkiye’nin kış aylarında en çok kar yağdığı Karlıova ilçesi, esaretten kurtulamadı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Bingöl-Erzurum karayolunda da etkili olan kar nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kalırken, kar lastiği olan şanslı sürücüler hızlarını düşürerek trafikte seyretmeye devam etti.

Karayolları ekipleri yollarda kar temizliği gerçekleştirirken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.