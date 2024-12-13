Bingöl’de kırağı, sis ve buzlanma etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Bingöl’de kırağı, sis ve buzlanma etkili oldu. Kırağı ile birlikte her yer beyaza bürünürken, birçok süs havuzu, araçların üzeri ve yollar buz tuttu. Yer yer sisin de etkili olduğu kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl’ün kuzey kesimlerinin (Ovacık, Pülümür, Yayladere, Yedisu, Kığı, Adaklı, Karlıova) aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görülmesi beklenmektedir” denildi.