Bingöl turizm master planı çalışmaları toplantısı gerçekleştirildi.

Bingöl Valiliğinden düzenlenen toplantıya Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, kamu kurum müdürleri ilgili yetkililer katıldı. Bingöl Valiliği liderliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonu ile hazırlanan master planı, Fırat Kalkınma Ajansına sunduğu proje, teknik destek programı kapsamında desteklendi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Bingöl Üniversitesi tarafından oluşturulan bilim kurulunca hazırlanan master planına ilimizdeki ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılmasına özen gösterilmiştir. Planda esas olarak ilimizde turizmin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Turizm alanında sunulan ürün ve hizmet kalitesinin çeşitlendirilerek geliştirilmesinin hedeflendiği çalışma, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmüştür.

Bingöl ilimiz, bölgemizde turizm master planına sahip olan tek il durumundadır. 2024 yılı başında başlayan çalışma aynı yıl temmuz ayına kadar devam etmiştir. Bu aşamada ilgili kurumlardan gerekli bilgiler derlenmiş, görüşler alınmış, mevcut planlar incelenmiş, öncelikler belirlenerek gerekli analizler yapılmıştır. Çalışma kapsamında ayrıca geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenmiş olup tarafların görüş ve önerileri ile toplumsal bir uzlaşma formatında gerçekleşen Çalıştay Raporu da plana yansıtılmıştır. 2044 yılına kadar yapılacak çalışmaları kapsayan planda 4 ana başlık bulunmaktadır, 1 Bingöl turizm çeşitliliklerinin yaygınlaştırılması 2 mevcut ve potansiyel turizm noktalarının alt ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi 3 tanıtım ve destinasyon çalışmalarının geliştirilmesi, 4 sürdürülebilir turizm Bu başlıklar altında 32 stratejik hedef belirlenmiştir. Bu stratejik amaçlar çerçevesinde 5 başlık altında özetlenen bir eylem planı oluşturulmuştur kış turizmi: 8 eylem, 23 faaliyet, termal turizm 4 eylem, 6 faaliyet, eko turizm 6 eylem, 18 faaliyet, gastronomi turizmi 3 eylem, 9 faaliyet, kültür turizmi 13 eylem, 35 faaliyet olmak üzere kış, termal, eko, gastronomi ve kültür turizmi başlıklarında 34 eylem, 91 faaliyet belirlenmiştir. Belirlenen başlık ve eylemler ‘kısa, orta ve uzun’ vadeye yayılmış olup ‘yüksek, orta ve düşük’ öncelik seviyesine göre sıralanmıştır. Belirlenen eylemleri üstlenecek ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların da belirlendiği plan sektörde yol güzergahını çizmiş bulunmaktadır. Özetle master plan ile 2044 yılına kadar yapılacak çalışma ve yatırımlarla ilimizin turizm potansiyelinin planlı şekilde hayata geçirilmesi ve istihdam ve gelişmeye katkı sunarak toplumsal refahı artırması hedeflenmiştir’’ denildi.