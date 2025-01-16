Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu (ATDF) arasında “Uluslararası Sağlık Zirvesi” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ile ATDF Trabzon Temsilcisi Şeyda Özgenç Yılmaz katıldı.

İmzalanan protokol ile ilgili bilgi veren Avrupa Trabzon Dernekleri Federasyon Trabzon Temsilcisi Şeyda Özgenç Yılmaz “Karadeniz bölgesinde bulunan kamu, sektör, özel sektör ve akademiden sağlık yöneticileriyle sektöre ürün ve hizmet sağlayan tüm firma yetkililerini, ulusal ve uluslararası önemli aktörlerini bir araya getiren ve sağlık alanında inovatif çözümlere katkı sağlamayı hedefleyen bir etkinliktir. Gerçekleştireceğimiz bu zirve ile bölgede var olan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılarak, uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktayız” dedi.

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise “İş birliği protokolümüzü imzaladık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sağlık Sektörü kapsamında bundan önceki yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde gerçekleştirilecek zirve kentimiz için büyük anlam kazandırıyor. İmzaladığımız bu protokolle birlikte ülkemizde önemli sağlık altyapısına sahip olan şehrimizde sağlık turizmini geliştirmeyi ve desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan zirvenin 2025 yılı içerisinde düzenleneceği ancak tarihin henüz netleşmediği öğrenildi.