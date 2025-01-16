Mobil Sağlık Merkezi ile ilçenin dört bir yanına kanser tarama hizmeti götüren Kepez Belediyesi, 40 yaş ve üzeri kadın çalışan belediye personeline meme kanseri taraması hizmeti sundu.

Antalya’nın Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında ücretsiz kanser tarama hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Mobil Sağlık Merkezi ile kanser taraması hizmetlerini ilçenin 68 mahallesinde taşıyan Kepez Belediyesi, 40 yaş ve üzeri kadın belediye personeline de meme kanseri taraması hizmeti sundu. Belediye hizmet binası bahçesinde konuşlanan Mobil Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirilen taramalarda önce personel, meme sağlığı hakkında bilgilendirilerek dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarıldı. Kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önemi bir kez daha vurgulandı. Sağlık ekipleri tarafından kansere karşı bilinçlendirilen 40 yaş ve üzeri kadın belediye personellerine daha sonra meme kanseri taraması yapıldı.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Kanserde erken tanının önemine dikkat çeken Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz, “Erken teşhis, kanserle mücadelede hayati öneme sahiptir. Belediyemiz olarak sağlık taramaları ile toplum sağlığına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Mobil sağlık merkezimiz sayesinde halkımıza en yakın noktada sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Mobil sağlık merkezi

Merkezde, meme kanseri (40-69 yaş aralığı), rahim ağzı kanseri (30-65 yaş aralığı) ve bağırsak kanseri (50-70 yaş aralığı kadın ve erkeklere) tarama hizmetleri sunuluyor. Erken tanı tespiti yapılan hastalar tedavi süreci için hastanelere yönlendiriliyor. Kepez Belediyesi, kanserde erken teşhis ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.