Mersin’de, yaşlı bir kadının yalnız yaşadığı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın son katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yağın sırasında, evde yalnız yaşayan yaşlı bir kadın, komşuları tarafından fark edilerek binadan çıkarılırken, yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, evin bazı odaları kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.