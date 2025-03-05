Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, bilim meraklısı gençlere yönelik hazırladığı atölyeleri 2025 yılında da öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla farklı kategori de açılacak atölyeler bilime sevdalı gençlerle buluşacak.

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftasını dolu dolu geçirecek. Hafta dolayısıyla öğrencilerin yaş grubu ve ilgi alanlarına göre ücretsiz olarak dersler düzenleyen Bilim Merkezinin, her seans için belirli kontenjanlar oluşturduğu atölyeler belli oldu. Gençlerin, 4 farklı kategori de açılacak atölyelerde hafta boyunca bilim ve teknolojiye yönelik gelişme ile yenilikleri gözlemleyebilecekleri ders içerikleri de belli oldu. Birçok etkinlik olacak.