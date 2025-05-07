Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Günay Temür, İstanbul ve Kocaeli’deki 3 farklı lisede öğrencilerle bir araya gelerek "Yapay Zeka: Geleceğin Teknolojisi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

İlki İstanbul Ataşehir’deki Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen söyleşiler, Kocaeli Körfez’deki Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2 ayrı oturumla devam etti. Öğretim Görevlisi Gülay Temür, yapay zekanın ne olduğu, nasıl çalıştığı ve günümüzde hangi alanlarda kullanıldığı gibi temel sorulara bilimsel ve sade bir dille yanıt verdi. Öğrenciler, görüntü tanıma sistemleri, büyük dil modelleri ve otonom teknolojiler üzerine örneklerle bilgilendirildi. Ayrıca, yapay zeka teknolojisinin gelecekteki rolü ve etik sorumluluklar üzerine dikkat çekici bir tartışma ortamı oluşturuldu. Sunum sonunda öğrencilerden gelen sorulara yanıt veren Gülay Temür, gençlerin teknolojiye olan ilgisini ve merakını oldukça motive edici bulduğunu ifade etti. Etkinlik sonunda Dr. Temür’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Bu kapsamlı bilim söyleşileri sayesinde öğrenciler, çağın en önemli teknolojilerinden biri olan yapay zeka hakkında doğrudan uzmanından bilgi alma ve geleceğe dair ilham verici bir bakış açısı kazanma fırsatı buldu.