Beden eğitimi öğretmeni ve profesyonel kaleci antrenörü Yalçın İnan, tecrübeleri ile futbolun inceliklerini, sporun ruhunu ve hayatın getirdiklerini harmanlayarak öğrencilerin geleceklerine ışık tutuyor.

Uğur Okulları Trabzon Kampüsünde düzenlenen "Bir branş, bir profesyonel" etkinliğinde Trabzonspor’un eski kalecilerinden Zeki Ayvaz ile birlikte öğrencilerin karşısına geçen Yalçın İnan, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin merak ettiği sorulara içtenlikle cevap veren ve onlara hem spor hayatından hem de kurucusu olduğu Altın Gençler Futbol Okulu’ndaki çalışmalarından örnekler vererek nasihatlerde bulunan Yalçın İnan, Zeki Ayvaz ile birlikte öğrencileri görüntülü olarak Trabzonspor’un eski efsane kalecisi Onur Recep Kıvrak ile de buluşturarak sürpriz yaptılar.

"Çocuklar bizim geleceğimiz her şeyimiz" diyen İnan "Bunu zikretmek kolay fakat bununla alakalı faaliyetlerde bulunmak ve bu doğrultuda çocuklarımıza örnek bir rol model olmak konusunda kendimize görev addettik. Bu anlamda davet aldığımız okullara gidiyoruz. Uğur okullarına çok teşekkür ediyorum. Normalde yaptığım en iyi iş, kaleci antrenörlüğü üzerinden çocuklarımıza hayat dersi vermek. Onlara bu konular üzerinde kendi yaşantılarımızdan ve bilgilerimizden aktarmalar yaparak geleceklerine katkıda bulunuyoruz" dedi.

"Trabzon’dan Şenol Güneşler Uğurcanlar yetişti"

Trabzon’da efsaneleşmiş Şenol Güneş’in Trabzonspor kalesini başarılı bir şekilde koruyan Onur Recep Kıvrak ve Uğurcan Çakır’ın bu anlamda yol gösterici olduğunu belirten İnan, "Geçmişten günümüze gelene kadar bakıldığında aslında futbolun zorlaşan kurallar ve şartlardan dolayı kaleciler üzerine düşen görev çok fazla arttı ve bu artış kalecilerin sorumluluğunu da artırdı. Sorumluluğunun arttığını hisseden kalecilerin doğru mantıkla doğru projelerle doğru planlamalar çalışması sonucunda kalecilerimizin bu konuda temsiliyet boyutları arttı. Trabzonspor U19 takımımız var Onur Recep Kıvrakımız var, Uğurcan Çakır, Zeki Ayvazımız var. Bunlar önceden günümüzde ve günümüzden sonra da gelecekte de yeni gelecek kelecilerle beraber devam edecekler. Kendi dönemlerinde takımını çok iyi temsil ettiler. Bundan sonraki süreçte de yeni gelecek olanlar da inşallah onların yerini alacak bayrak yarışı böylece devam edecek inşallah beklentimiz bu" diye konuştu.