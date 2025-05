Göktaş, “Annelerimiz şüphesiz birer melektir. Onların evlatlarına karşı merhameti, vicdanı, sevgisi bitmez tükenmez. Onların bizlere karşı bir limiti yoktur. Anneler dünyada her şeyin en iyisine layık olan, ümmet peygamberinin cenneti getirip ayağının altına koyduğu kişilerdir. Onlar bizim en değerli varlıklarımız, her an yanında olmamız gereken kişilerdir. Şimdi Anneler günü yaklaşıyor. Ekranlarda ve çok değişik sosyal medya platformlarında, tüketim çılgınlığı başladı. ‘Anneler gününde annenize şunu alın, bunu alın’ gibi. Parası olan var, olmayan var. Maddi gücü yerinde olan var, olmayan var. Ama hepimiz insan evladıyız. Analarımızın evlatlarıyız. Benim annem tam 102 yaşında. Minicik bir çocuk gibi oldu. Allah’a şükür aklı melekeleri yerinde ve yürüyebiliyor. Ben her gün yanındayım. Bense 62 yaşındayım. Beni her gün kokluyor ve dua ediyor. Hayattaki en güzel şey EVLAT KOKUSU DİYOR. Bende bir babayım. Bu duygu gerçekten çok doğru bir duygu… Gençler, sevgili insanlarımız, anneler gününde illaki bir hediye alıp annenize gitmeniz gerekmiyor. Her günü Anneler günü gibi idrak etmeye çalışın. Ellerinizde telefon var. Mesaj atmayın, arayıp Anneciğim nasılsın deyin, hal hatır sorun, sesinizi duysun. Mümkün ise yanına gidin, elini öpün, boynuna sarılın, o sizin kokunuzu içine sindirsin. Ona vereceğiniz en büyük hediye inanın sizsiniz, sizin sevginiz, yakınlığınız, samimiyetinizdir. Onun yanında bu dünyada sizden daha değerli hiçbir varlık yoktur. Anne ve babalar böyledir. İleriki günlerde Babalar günü de gelecektir. Daha kimler için ne günler gelecektir. Bu alış veriş çılgınlığını bırakın. Sizi tüketime yönlendiriyor. Gidin anne ve babanızın kapısını çalın ve onlara sarılın, güzel söz söyleyin. Onlar için o gün bir şey yapın. Su getirin, çay pişirin, kahve yapın, eşyalarını toplayın derleyin, ne isterseniz onu yapın. Onlara var olduklarını, değerli olduklarını, yalnız olmadıklarını hissettirin. Onlar sizlerden başka hiçbir beklenti içinde olmazlar. Dedim ya onların kredileri limitsizdir. Onların sevgisi, merhameti, vicdanı, hoşgörüsü limitsizdir. Onlar koşulsuz, amasız, fakatsz, lakinsiz severler. Ne alacağım, nasıl alacağım, derdine düşmeden, onların o gün kapısını çalın. Ama size bir ağbi, baba, amca nasihatı, onları sürekli ziyaret edin, telefon açın sesinizi duysunlar. Varlığınızı hissetsinler. Çünkü onlar “önemli değil, yeter ki sağlıklı olsun, rüzgâr eser yel kokusunu getirir” diyerek sizlere olan özlemini tekrarlıyor” dedi.

Göktaş, “ Annelerimiz kalbimizde çok özel yeri olan varlıklarımızdır. Babalarımızda öyle. Anne sevgisi dünyanın en güçlü bağıdır. Anne kokusu, huzurun en saf yansımasıdır. O yüzden her günü Anneler günü gibi geçirmek en doğrusudur. Sabahları, bir telefon açıp, Senin sevginle uyanmak, bana huzur veriyor deseniz, yâda kapısına gidip ona sarılıp elini öpüp sizi koklamasını sağlasanız cenneti onlara sunmuş olursunuz. Başka söze gerek var mı bilmiyorum? Hepinizi sevgi ve saygı ile kucaklıyorum, alışveriş çılgınlığına girip ekonominizi zorlamayın diyorum”