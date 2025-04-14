Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Grup Şampiyonası sona erdi. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda iki gün süren müsabakalar sonunda Türkiye finalistleri belli oldu.

2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Bilek Güreşi Gençler-A Grup Şampiyonası, 12-13 Nisan tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 10 ilden 175 sporcunun, Sağ Kol ve Sol Kol kategorilerinde iki gün boyunca yarıştığı müsabakalar kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Finalistlere ödülleri takdim edildi

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, Merkezefendi İlçesi Gümüşler Mahallesinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen Bilek Güreşi Grup Müsabakalarında 10 ilden toplam 175 sporcu farklı sıkletlerde kıyasıya yarıştı. İki gün boyunca süren karşılaşmalar sonunda Genç Kızlar ve Genç Erkekler’de dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tayfun Güven takdim etti.

"Hedef okul sporlarıyla hem sporda hem de derslerde başarı"

Bilek Güreşi Grup Şampiyonasına ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan; öğrencilerin, hem sporda hem de derslerinde başarılı bireyler olarak yetişmeleri için Okul Sporları’na büyük önem verdiklerini ifade etti. Denizli’de spor organizasyonlarının süreceğini sözlerine ekleyen Erdoğan, illerini Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanan sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.