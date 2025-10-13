Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı istihbarat faaliyeti kapsamında Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 100 gram mefetamin emdirilmiş tütün ve 12 adet dolu makaron, 15 gram bonzai, 1 adet amfetamin saklama kutusu, içinde amfetamin bulunan iki plastik kutu 70 ml ve 200 ml, 6 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.A. ve F.A. isimli iki şüpheliden T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.