Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, yeni dönemde katılımcı ve sürdürülebilir projelerle ilçeye katkı sunacaklarını açıkladı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, Yeşilyurt Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Kent Konseyi Başkanlığına Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Genel Sekreterliğe ise Mehmet Ercan seçildi.

Toplantıda konuşan Başkan Geçit, kent konseylerinin yerel yönetimlerin en önemli katılımcı unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Kent Konseyi, ortak aklın ve katılımcı yönetimin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Yeni dönemde tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Geçit, kent konseylerinin sosyal sorumluluk projeleriyle ilçenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu asil üyeleri Musab Yasak, Ahmet Kaya, Mustafa İnan, Fuat Zengin, Mehmet Batar, Kibar Aslan ve Büşra Yiğit, yedek üyeler ise Mehmet Günay, Rabia Akkoç ve Meral Aslan olarak belirlendi.

Divan Başkanlığını Dr. Hasan Batar, Başkan Yardımcılığını Mustafa Ekici ve Katip Üyeliğini Ahmet Akbaşlı’nın yaptığı genel kurulu, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş takip etti.