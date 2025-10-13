ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yapmak üzere geldiği İsrail Meclisi’nde (Knesset) ziyaretçi defterini, "Bu benim için büyük bir onur, önemli ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç" yazarak, imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yapacağı İsrail Meclisi’ne (Knesset) geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sara Netanyahu’nun eşlik ettiği ABD Başkanı Trump, meclisteki ziyaretçi defterini, "Bu benim için büyük bir onur, önemli ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç" yazarak, imzaladı.