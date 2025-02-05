Bilecik’te Dünya Kanser Günü kapsamında ‘Ürolojik Kanserler’ konferansı düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansta, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Topaktaş prostat, mesane ve böbrek kanserleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Etkinlik boyunca kanserin erken teşhisi, korunma yöntemleri ve güncel tedavi seçenekleri ele alınırken, program sonunda vatandaşlarla interaktif bir soru cevap bölümü gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Doç. Dr. Ramazan Topaktaş’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı programda yaptığı konuşmada, "Dünya Kanser Günü, kanser konusunda farkındalık oluşturmaya, eğitimi artırmayı ve toplumu hastalığa karşı harekete geçirmeyi amaçlayan küresel bir kampanyadır. Kanser, dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta olup, her yıl milyonlarca insanı etkilemektedir. En sık görülen kanser türleri arasında akciğer, meme, kolorektal, prostat ve mide kanserleri bulunmaktadır. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından her yıl düzenlenen etkinliklerle, kanserle mücadelede küresel farkındalık artırılmakta ve önlenebilir ölümlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Konferansa; Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Arıkan ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.