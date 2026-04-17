Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğü tarafından, 'Teknoloji Bağımlılığı' eğitimi verildi.

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden faydalanan vatandaşlara yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele kapsamında eğitim programı düzenlendi. Psikolog Yasin Talha Boz tarafından verilen 'Teknoloji Bağımlılığı' konulu eğitimde, teknolojinin bilinçli ve kontrollü kullanımı, bağımlılığın bireyler üzerindeki etkileri ve korunma yöntemleri ele alındı. Katılımcılara, özellikle çocuk ve gençlerde artan teknoloji kullanımının yol açabileceği riskler hakkında bilgi verilirken, sağlıklı kullanım alışkanlıklarının kazandırılmasının önemi vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Toplumumuzun her kesimini bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı bireyler yetiştirmek adına büyük önem taşıyor' dedi.