Bilecik'in Söğüt ilçesinde özel eğitim sınıflarına inceleme yapıldı.

Söğüt ilçesinde Kaymakam Murat Yayabaşı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım ile birlikte Ertuğrulgazi Ortaokulu bünyesinde eğitim veren özel eğitim sınıflarında incelemelerde bulundu. Sınıfları dolaşarak yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında öğretmenlerden bilgi alan Kaymakam Yayabaşı, öğrencilerin ders içi etkinliklerini de yerinde takip etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Yayabaşı, çeşitli hediyeler takdim ederek sohbet etti. Yapılan incelemelerde özel eğitim öğrencilerine yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekilirken, eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Murat Yayabaşı, 'Özel çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların mutluluğu ve gelişimi bizim için en büyük önceliktir' dedi.