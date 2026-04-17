Türk Kızılayı tarafından Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) düzenlenen kan bağış kampanyasında 3 günde 556 ünite kan toplandı

Tük Kızılayı tarafından BARÜ'nün kanında hayat var sloganıyla Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde 14-15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen kan bağış kampanyasında 556 ünite kan toplandı. Kan bağışında bulunan öğrenciler Kızılay yetkililerine kan bağışının sağlık açısından önemini sorarak, yılda kaç kez kan verebilecekleri gibi konularda bilgi istedi. Kızılay görevlilerinin yılda erkeklerin 4 kez, kadınların ise 3 kez kan verebileceğini söylemesi üzerine ise öğrenciler, düzenli olarak kan vermek istediklerini ifade etti.

Türk Kızılay'ı Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, kampanyaya verilen destek nedeniyle BARTIN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Karabük Kan merkezi ve üniversite yetkilileri ile öğrencilere teşekkür etti.

Yalçın, ''BARÜ'nin kanında hayat var sloganıyla gerçekleştirdiğimiz kan bağış kampanyası, 21 Nisan tarihinde de üniversitemizin Ağdacı kampüsünde de düzenleyeceğiz. Üniversite öğrencilerimizin kan bağışa karşı duyarlılıkları bizleri çok memnun etti. Çünkü kan bağışında bulunanlar sadece hayat kurtarmıyorlar, kendi sağlıkları için de önemli bir adımı atmış oldular. Ayrıca birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma ve duyarlılık bilincini bir kez daha hatırlatmış oldular'' diye konuştu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada ilk kanı ise BARÜ Rektörü Prof Dr. Ahmet Akkaya vererek, üniversite çalışanlarına ve öğrencilerine ortak olmuştu.