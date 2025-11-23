Bilecik Belediyesi, geleneksel Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşısı için hazırlıklara başladı.

Bilecik’te her yılbaşında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Yılbaşı Çarşısı, şehrin merkezi Sanat Sokağı’nda ziyaretçilere el emeği ürünler, yılbaşı süsleri ve çeşitli etkinliklerle dolu bir atmosfer sunacak. Yılbaşı Çarşısı için hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "El emeği ürünlerin, ışıl ışıl bir atmosferin ve yeni yıla dair umutlarımızın bir araya geleceği Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşısı’nda buluşmak dileğiyle" dedi.