Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, bugün oynanacak olan ’Yüzyıllık Destan Ateş’ isimli tiyatro gösterisini ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Bircan yaptığı yazılı açıklamada, "5 Aralık Atatürk’ün Bilecik’e Gelişi ve Bilecik Mülakatını 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Bilecik’te 6 Aralık 2024 Cuma akşamı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde ’Yüzyıllık Destan Ateş’ adlı tiyatro gösterimi olacaktı. Tiyatrosu; başrol oyuncusunun rahatsızlanması dolayısıyla ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Bilecik Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından belirlenecek tarih yine tiyatro severlere bildirilecektir" ifadelerine yer verdi.