Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde tehlike arz eden metruk binaların yıkımına başlandı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla, can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılar tek tek ortadan kaldırılıyor. Yıkım çalışmaları kapsamında Cumhuriyet, İstiklal ve İsmetpaşa mahalleleri ile Başköy köyünde bulunan çok sayıda metruk binanın yıkımı sürdürülüyor.

Erenler Sokak, İğdeli Sokak, Kırklar Caddesi, Bademlik Sokak, Üzümlü Sokak, Edebali Sokak, Şerefiye Sokak, Güney 1 Sokak, Hizmet Sokak ve Aytaç Sokak’ta da yıkımlar başladı.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen yeni talepler doğrultusunda farklı bölgelerde de benzer çalışmaların yapılabileceğini belirtti.