Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, mobil kanser tarama aracıyla kentte 11 bin 289 kişiye ulaşıldığı söyleyerek, "Bilecik’te kanserle mücadelede büyük başarı elde ettik" dedi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, mobil kanser tarama aracının 14 Ekim 2021’den bu yana il genelinde ilçe, fabrika, pazar yeri ve köylerde dolaşarak kanserin erken teşhisini mümkün kıldığını söyledi. Kanser vakalarının erken tespiti sayesinde hayatlar kurtuluyor, tedavi süreçleri daha başarılı hale geldiğini anlatan Damkacı, sözlerine şöyle devam etti;

"Tam 271 farklı noktada hizmet veren bu hayati araç, bugüne kadar 11 bin 289 kişiye ulaşarak kanser farkındalığını artırdı. İlçelerden fabrikalara, pazar alanlarından köy meydanlarına kadar her yerde halkı bilinçlendiren bu hizmet, sağlığın ayağınıza geldiği bir proje olarak öne çıkıyor. Bu süreçte 6 bin 117 kadına mamografi çekimi, bin 701 kadına HPV/DNA testi ve 541 kişiye gaitada gizli kan testi uygulandı. Taramalar sonucu teşhis merkezlerine sevk edilen vakalardan elde edilen veriler ise bu projenin başarısını kanıtlar nitelikte: 48 kadın HPV/DNA testi, 380 kadın mamografi taraması ve 8 kişi gaitada gizli kan testi sonrası kanser şüphesiyle ileri tetkik ve tedaviye alındı. Bu vakalar arasında 25 kişiye meme kanseri, 1 kişiye ise rahim ağzı kanseri teşhisi kondu! Yani, bu araç sayesinde Bilecik’te belki de yüzlerce insanın hayatı değişti, hatta kurtuldu. Bu araç sayesinde kanser taramalarımız hız kesmeden devam ediyor. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Lütfen taramalarınızı ihmal etmeyin, sağlığınız bizim için her şeyden önemli."