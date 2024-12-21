Bilecik’in Osmaneli ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince müşterek olarak ‘Huzur ve Güven’ uygulamaları gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde yapılan uygulama sırasında; 798 kişi ve 259 araç kontrol edildi kurallara uymayan sürücü, araç ve işyerlerine gerekli idari para cezası kesildi. Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç , “Vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla tüm güvenlik teşkilatları çalışmalarını devam ettirmektedir. Polis ve jandarma ekiplerince vatandaşların güvenliği için yürüttükleri çalışmalarda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” dedi.