Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, otobüs ve minibüsçülerle bir araya gelerek, bölgede bulunan hizmet ve ulaşım alanında yeni gelişmeler olduğunu söyledi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Recep Özmen’i ve üyelerini ziyaret ederek şoför esnafıyla bir araya geldi. Şoför esnafı ile bir süre görüşerek sohbet eden Kaymakam Kılıç, ardından Beşevler Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Dönmez ve üyelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kılıç gerçekleştirdiği ziyaretlerde kooperatif üyeleriyle sektörün mevcut durumu, bölgede sunulan ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi ve şoför esnafının ihtiyaçları konularında fikir alışverişinde bulundu.