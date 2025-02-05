Bilecik’te vatandaşların şikayetleri üzerine fırınlarda denetimler gerçekleşti.

Bilecik’te bazı fırınların lokantalara verdiğini poşet ekmekleri sıcak sıcak poşetlemelerin ardından ekmeklerin hamur ve yapış yapış olduğunu iddia eden vatandaşların şikayet etmesi üzere ekipler harekete geçti. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri sabahın ilk saatlerinde kentteki fırınları denetim gerçekleştirdi. Ekipler başta gramaj ve hijyen kontrollü yaparken, işyeri sahiplerine ekmekleri sıcak sıcak poşetlememeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler eksiği görülen ekmek fırınlarına tutanak tutularak uyarılarda bulundular.