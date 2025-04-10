Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı ve 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü’nü personeli tarafından Malhun Hatun İlkokulu’nda kurulan kütüphane düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Bilecik’te "Ailemizin Polisi Okulda" projesi kapsamında hayata geçirilen anlamlı etkinliğe, Vali Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu ve il protokolü katıldı. Açılışta, öğrencilere kitap sevgisi aşılanmasının ve polis-halk kaynaşmasının önemine vurgu yapıldı.

Öğrencilere armağan edilen kütüphane, eğitim hayatlarına değerli bir katkı sunarken, aynı zamanda polis teşkilatının toplumsal duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.