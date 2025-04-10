Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü hafta sonu oynayacağı zorlu Söğütspor maçının hazırlıklarına tam kadro devam ediyor.

Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonun belli olacağı Play-Off müsabakaların yarı final müsabakası öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü pazar günü Pazaryeri İlçe Stadı’nda saat 14:00’da oynayacağı Söğütspor maçının hazırlıklarına tam kadro devam ediyor. İstasyon Sentetik Sahasında günü tek idmanla geçen kırmızı şimşeklerde morallerin yerinde olduğu gözükürken, sakar ve cezalı oyuncu bulunmaması taraftarları sevindirdi.

Takımın antrenörü Hasan Kol, bu zorlu müsabakayı geçerek Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonun belli olacağı Play-Off müsabakalarında finale yükselmek istediklerini söyleyerek, en büyük güçlerinin Belekoma Tayfa taraftar grubu olduğunu da ifade etti. Kol, tüm Bilecikspor taraftarları pazar günü oynanacak zorlu maça davet etti.